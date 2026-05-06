Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра не верит, что команда может подписать бразильского форварда Неймара.

Сейчас нападающий защищает цвета «Сантоса». Напомним, Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии, забив 79 голов.

«Приглашение Неймара в "Зенит"? Безусловно, я считаю, что это очень сильный игрок. Если говорить о трансфере, думаю, что сейчас это маловероятно», — сказал де Оливейра Sport24.

«Зенит» в таблице РПЛ идет на втором месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.