Голкипер «Арсенала» Давид Райя подвел итоги ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Атлетико», в котором лондонцы одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре был забит Букайо Сака под занавес первого тайма. По словам Райи, именно этот гол во многом определил дальнейший ход встречи.

«Мы забили в концовке первого тайма, и после этого, считаю, отлично контролировали игру. С "Атлетико" всегда тяжело, особенно на дистанции двух матчей. Я с нетерпением ждал этой встречи, был полностью настроен, как и вся команда. У нас была четкая установка — активно начать и давить с первых минут. В первом тайме мы выглядели очень уверенно, а во втором действовали по ситуации. Иногда важно просто довести матч до победы», — сказал вратарь после матча.

«Арсенал» в финале ЛЧ сыграет с победителем противостояния «Бавария» — «ПСЖ».