Защитник «Барселоны» Жюль Кунде поделился ожиданиями от предстоящего матча 35-го тура Ла Лиги против «Реала».
«Команда хорошо тренируется и мотивирована. Мы хотим выиграть Ла Лигу, и было бы невероятно сделать это дома, на "Камп Ноу".
Ничьей было бы достаточно, но мы хотим обыграть "Реал". Ключ к победе в класико — это правильное давление со стороны всей команды, а не только защиты. Мы должны быть очень сосредоточены», — цитирует Кунде Diaro Sport.
Команды сыграют между собой 10 мая на стадионе «Камп Ноу».