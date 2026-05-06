Защитник «Барселоны» Жюль Кунде поделился ожиданиями от предстоящего матча 35-го тура Ла Лиги против «Реала».

Жюль Кунде globallookpress.com

«Команда хорошо тренируется и мотивирована. Мы хотим выиграть Ла Лигу, и было бы невероятно сделать это дома, на "Камп Ноу".

Ничьей было бы достаточно, но мы хотим обыграть "Реал". Ключ к победе в класико — это правильное давление со стороны всей команды, а не только защиты. Мы должны быть очень сосредоточены», — цитирует Кунде Diaro Sport.

Команды сыграют между собой 10 мая на стадионе «Камп Ноу».