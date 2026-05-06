«Балтика» объявила, что капитан команды Александр Филин и нападающий Брайан Хиль прошли операции в Москве.

Филин, которому 29 лет, повредил переднюю крестообразную связку в матче 27-го тура РПЛ с «Акроном», который завершился со счетом 0:1. Хиль, 24-летний футболист, получил травму голеностопа в игре 24-го тура против «Пари НН», закончившейся ничьей 2:2.

В сезоне 2025/26 Филин сыграл 28 матчей во всех соревнованиях и забил один гол. На счету Хиля 13 голов и одна результативная передача в 26 встречах.