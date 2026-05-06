Президент РПЛ Александр Алаев подтвердил желание некоторых стран возобновить трансляции чемпионата России по футболу.

«Подтверждаю факт переговоров с контрагентами в Бразилии.  Более того, есть и другие страны и континенты, которые впервые за долгое время проявляют интерес к матчам РПЛ.  Поэтому это хороший сигнал.  Надеюсь, в ближайшее время мы формализуем отношения, договоримся по условиям и вернёмся на рынок.  Какие континенты?  Давайте дождёмся.  Европа?  Понятное дело, что есть Балканы и постсоветские страны.  Но есть и дальние континенты», — сказал «СЭ» Алаев.

За два тура до финиша чемпионата лидирует «Краснодар», в активе которого 63 очка.  Следом за ним идут «Зенит» (62) и «Локомотив» (50).