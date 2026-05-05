В 10-м туре китайской Суперлиги завершился матч между командами «Шаньдун Тайшань» и «Шанхай Шэньхуа», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий. Победу с результатом 4:1 одержал клуб из Шаньдуна.

Уже на 24-й минуте нападающий «Шаньдун Тайшаня» Зека открыл счет в матче. Через две минуты полузащитник Кризан удвоил преимущество своей команды. На 52-й минуте он забил ещё один гол, оформив дубль.

На 63-й минуте нападающий «Шанхай Шэньхуа» Рафаэл Ратан сумел сократить отставание в счете. Однако на 72-й минуте Кризан отличился в третий раз, забив третий мяч в ворота гостей и оформив хет-трик.

Результат матча Шаньдун Тайшань Китай. Суперлига 4:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай 1:0 Jose Joaquim Zeca 24' 2:0 Кризан 26' 3:0 Кризан 52' 3:1 Рафаэл Ратан 63' 4:1 Кризан 72' Шаньдун Тайшань: Ван Далэй, Педру Алвару, Лю Ян, Хуан Чжэньюй, Се Вэньнэн ( Wang Tong 89' ), Валерий Казаишвили, Кризан, Gao Zhunyi ( Xiao Peng 78' ), Zeshi Chen ( Imran Memet 86' ), Guilherme Miranda Madruga Gomes, Jose Joaquim Zeca ( Лию Дуань 86' ) Шанхай Шэньхуа: Гао Тяньи ( Qipeng Wu 60' ), Чжу Чэньцзе, Цзинь Сюнкаи ( Xu Haoyang 46' ), Вилсон Манафа ( Ян Цзэсян 76' ), Жуан Карлуш Тейшейра ( Се Пэнфэй 22' ), У Си, Ван Хайцзянь, Рафаэл Ратан, Чхан Шиничхи, Chengyu Liu ( Шуай Ян 46' ), Xue Qinghao Жёлтые карточки: Guilherme Miranda Madruga Gomes 90+5' — Chengyu Liu 43', Гао Тяньи 57'

Статистика матча 7 Удары в створ 4 5 Удары мимо 1 45 Владение мячом 55 6 Угловые удары 3 0 Офсайды 1 11 Фолы 11

По итогам этого матча «Шаньдун Тайшань» набрал 11 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице китайской Суперлиги. «Шанхай Шэньхуа» остался на шестой строчке с 10 очками.