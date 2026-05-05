В 10-м туре китайской Суперлиги завершился матч между командами «Шаньдун Тайшань» и «Шанхай Шэньхуа», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий. Победу с результатом 4:1 одержал клуб из Шаньдуна.
Уже на 24-й минуте нападающий «Шаньдун Тайшаня» Зека открыл счет в матче. Через две минуты полузащитник Кризан удвоил преимущество своей команды. На 52-й минуте он забил ещё один гол, оформив дубль.
На 63-й минуте нападающий «Шанхай Шэньхуа» Рафаэл Ратан сумел сократить отставание в счете. Однако на 72-й минуте Кризан отличился в третий раз, забив третий мяч в ворота гостей и оформив хет-трик.
По итогам этого матча «Шаньдун Тайшань» набрал 11 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице китайской Суперлиги. «Шанхай Шэньхуа» остался на шестой строчке с 10 очками.