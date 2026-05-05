В 10-м туре китайской Суперлиги завершился матч между командами «Шаньдун Тайшань» и «Шанхай Шэньхуа», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий.  Победу с результатом 4:1 одержал клуб из Шаньдуна.

Леонид Слуцкий

Уже на 24-й минуте нападающий «Шаньдун Тайшаня» Зека открыл счет в матче.  Через две минуты полузащитник Кризан удвоил преимущество своей команды.  На 52-й минуте он забил ещё один гол, оформив дубль.

На 63-й минуте нападающий «Шанхай Шэньхуа» Рафаэл Ратан сумел сократить отставание в счете.  Однако на 72-й минуте Кризан отличился в третий раз, забив третий мяч в ворота гостей и оформив хет-трик.

Результат матча

Шаньдун ТайшаньКитай. СуперлигаШаньдун Тайшань4:1Шанхай ШэньхуаШанхай ШэньхуаШанхай
1:0 Jose Joaquim Zeca 24' 2:0 Кризан 26' 3:0 Кризан 52' 3:1 Рафаэл Ратан 63' 4:1 Кризан 72'
Шаньдун Тайшань:  Ван Далэй,  Педру Алвару,  Лю Ян,  Хуан Чжэньюй,  Се Вэньнэн (Wang Tong 89'),  Валерий Казаишвили,  Кризан,  Gao Zhunyi (Xiao Peng 78'),  Zeshi Chen (Imran Memet 86'),  Guilherme Miranda Madruga Gomes,  Jose Joaquim Zeca (Лию Дуань 86')
Шанхай Шэньхуа:  Гао Тяньи (Qipeng Wu 60'),  Чжу Чэньцзе,  Цзинь Сюнкаи (Xu Haoyang 46'),  Вилсон Манафа (Ян Цзэсян 76'),  Жуан Карлуш Тейшейра (Се Пэнфэй 22'),  У Си,  Ван Хайцзянь,  Рафаэл Ратан,  Чхан Шиничхи,  Chengyu Liu (Шуай Ян 46'),  Xue Qinghao
Жёлтые карточки:  Guilherme Miranda Madruga Gomes 90+5'  —  Chengyu Liu 43',  Гао Тяньи 57'

По итогам этого матча «Шаньдун Тайшань» набрал 11 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице китайской Суперлиги.  «Шанхай Шэньхуа» остался на шестой строчке с 10 очками.