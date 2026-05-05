Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге оделился мыслями перед ответным матче 1/2 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

Напомним, что мюнхенцы уступили парижанам в первой встрече полуфинала Лиги чемпионов со счетом 4:5.

«Для достижения больших успехов необходимы скромность, настоящий командный дух и, конечно же, уверенность в себе. Убеждён, у нашей команды всё это есть. Уважаем "Пари Сен-Жермен", но знаем и свои сильные стороны. Наши футболисты сражаются как три мушкетёра — один за всех, все за одного, уже забили на "Альянц Арене" более 80 голов в нынешнем сезоне.

А ещё я рад за Венсана Компани, ведь он сможет вернуться на тренерскую скамейку [после дисквалификации]. В пресс-ложе в Париже он выглядел не совсем довольным. Твёрдо верю в нашу команду и надеюсь, что она обеспечит себе путёвку в Будапешт», — приводит слова Румменигге Bayern & Germany.

Ответная игра между «Баварией» и ПСЖ состоится завтра, 6-го мая в 22:00 мск.