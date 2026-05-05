Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой может сменить клубную прописку. Об этом сообщает Sport24.

Андрей Мостовой globallookpress.com

Стало известно, что в услугах футболиста заинтересован один из московских клубов. Мостовой может сменить клуб уже предстоящим летом.

Дело в том, что полузащитник недоволен своим положением в «Зените». В ныншнем сезоне Мостовой провел за «сине-бело-голубые» 21 матч, но лишь в 6-и встречах выходил в стартовом составе. В весенней части сезона футболист и вовсе 4 раза выходил на замену.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак готов отпустить Мостового в другой клуб. Напомним, что полузащитник выступает за «сине-бело-голубых» с 2019-го года.