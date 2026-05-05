ЦСКА ищет замену Фабио Челестини и рассматривает возможность приглашения Сандро Шварца, работавшего в «Динамо» с 2020 по 2022 год, сообщает «СЭ».

Сандро Шварц globallookpress.com

Зимой 2024 года 47-летний специалист покинул «Нью-Йорк Ред Буллз» после того, как команда под его руководством вышла в финал Кубка МЛС.

«Динамо» продолжает попытки вернуть Шварца. Зимой текущего года была предпринята последняя серьёзная попытка.

Как отмечает источник, Шварц предпочитает работать в Германии из-за политических причин и изучает варианты в бундеслиге. Однако не исключено, что он может вернуться в Россию этим летом.