Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк оценил результаты команды в текущем сезоне АПЛ.

«Я здесь не для того, чтобы оправдываться. Это был очень разочаровывающий сезон, неприемлемый сезон для нас, и это тяжело. Нам ни в коем случае не стоит жалеть себя. Мы должны работать, мы должны изменить ситуацию и убедиться, что в следующем сезоне подобное не повторится, потому что это неприемлемо для "Ливерпуля"», — приводит слова ван Дейка Sky Sports.

Напомним, что «Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ в настоящий момент.