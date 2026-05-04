В матче 35-го тура итальянской Серии А «Рома» на своем поле разгромила «Фиорентину» со счетом 4:0.

Открыл счет в этой игре Джанлука Манчини уже на 13-й минуте. Уэсли на 17-й минуте удвоил преимущество хозяев, а Марио Эрмосо на 34-й минуте довел результат до разгромного. Точку же в игре поставил Никколо Пицильи на 58-й минуте.

Результат матча Рома Рим 4:0 Фиорентина Флоренция 1:0 Джанлука Манчини 13' 2:0 Уэсли Франса 17' 3:0 Марио Эрмосо 34' 4:0 Никколо Писилли 58' Рома: Миле Свилар, Джанлука Манчини ( Даниэле Гиларди 72' ), Эван Н'Дика, Марио Эрмосо ( Ян Зёлковский 83' ), Зеки Челик, Никколо Писилли, Ману Коне ( Стефан Эль-Шаарави 64' ), Уэсли Франса, Матиас Соуле ( Пауло Дибала 72' ), Бриан Кристанте, Дониелл Мален ( Робиньо Ваз 83' ) Фиорентина: Давид де Хеа, Робин Гозенс, Лука Раньери, Марин Понграчич ( Риккардо Браски 46' ), Джек Харрисон ( Фабьяно Паризи 46' ), Шер Ндур, Николо Фаджоли ( Якопо Фаццини 75' ), Роландо Мандрагора, Манор Соломон, Альберт Гудмундссон ( Пьетро Комуццо 46' ), Dodo Жёлтые карточки: Марио Эрмосо 48' — Марин Понграчич 25', Фабьяно Паризи 66'

Статистика матча 6 Удары в створ 1 2 Удары мимо 2 60 Владение мячом 40 4 Угловые удары 5 1 Офсайды 0 9 Фолы 10

«Рома» с 64 очками занимает пятую строчку в турнирной таблице Серии А, «Фиорентина» (37) — 16-я.