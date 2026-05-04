В матче 35-го тура итальянской Серии А «Рома» на своем поле разгромила «Фиорентину» со счетом 4:0.
Открыл счет в этой игре Джанлука Манчини уже на 13-й минуте. Уэсли на 17-й минуте удвоил преимущество хозяев, а Марио Эрмосо на 34-й минуте довел результат до разгромного. Точку же в игре поставил Никколо Пицильи на 58-й минуте.
Результат матча
РомаРим4:0ФиорентинаФлоренция
1:0 Джанлука Манчини 13' 2:0 Уэсли Франса 17' 3:0 Марио Эрмосо 34' 4:0 Никколо Писилли 58'
Рома: Миле Свилар, Джанлука Манчини (Даниэле Гиларди 72'), Эван Н'Дика, Марио Эрмосо (Ян Зёлковский 83'), Зеки Челик, Никколо Писилли, Ману Коне (Стефан Эль-Шаарави 64'), Уэсли Франса, Матиас Соуле (Пауло Дибала 72'), Бриан Кристанте, Дониелл Мален (Робиньо Ваз 83')
Фиорентина: Давид де Хеа, Робин Гозенс, Лука Раньери, Марин Понграчич (Риккардо Браски 46'), Джек Харрисон (Фабьяно Паризи 46'), Шер Ндур, Николо Фаджоли (Якопо Фаццини 75'), Роландо Мандрагора, Манор Соломон, Альберт Гудмундссон (Пьетро Комуццо 46'), Dodo
Жёлтые карточки: Марио Эрмосо 48' — Марин Понграчич 25', Фабьяно Паризи 66'
«Рома» с 64 очками занимает пятую строчку в турнирной таблице Серии А, «Фиорентина» (37) — 16-я.