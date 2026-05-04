Форвард «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья высказался о работе главного тренера Майкла Каррика в команде.

«Я сидел рядом с Карриком на скамейке запасных. То, как он учит всех вокруг, просто невероятно. У него есть какая-то магия, похожая на ту, что была во времена Фергюсона. Он передаёт это нам, рассказывает, как это было. Это просто невероятно, настоящее наслаждение, он заслужил это.

Тот факт, что я играю за этот клуб — одна из самых больших привилегий. Лига чемпионов без "Манчестер Юнайтед" не та, равно как и наш клуб — без неё. Но дело не только в Лиге чемпионов, нам нужно бороться за титулы. Это лишь первый шаг. В следующем сезоне мы можем стать гораздо сильнее», — приводит слова Куньи BBC.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ и уже точно сыграет в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.