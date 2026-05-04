Главный тренер «Пари НН» Вадим Гаранин прокомментировал победу своей команды от «Ахмата» (0:2) в матче 28-го тура РПЛ.

«Мы сейчас не в той ситуации, чтобы болтать — нужно зубами вгрызаться в оставшиеся игры и постараться решить задачу, которая перед нами стоит.

Тяжёлая, интересная игра. Мы понимали уровень соперника, его атакующих игроков. Очень много внимания уделяли переходным фазам, когда теряем мяч, учитывая, ещё раз повторюсь, сильную атаку соперника.

К сожалению, второй гол, наверное, нас… Не скажу, что прибил — слово дурацкое. Мы всё равно пытались отыграться до конца. Но, безусловно, уже при счёте 0:2 было гораздо сложнее», — цитирует Гаранина «Матч ТВ».

«Пари НН» с 22 очками занимает пятнадцатое место в турнирной таблице РПЛ.