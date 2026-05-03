Голкипер «Гранады» Люка Зидан получил тяжелую травму в матче 37-го тура испанской Сегунды против «Альмерии», который завершился поражением его команды со счетом 2:4.

Инцидент произошел 26 апреля в одном из игровых эпизодов, когда 27-летний вратарь столкнулся с форвардом соперника Талисом. После столкновения Зидан не смог продолжить встречу и был заменен. Изначально у футболиста подозревали сотрясение мозга, однако дальнейшее обследование выявило более серьезные повреждения — перелом челюсти и подбородка.

Позже в своих социальных сетях вратарь сообщил, что операция прошла успешно и он уже начал восстановление.

Из-за полученной травмы участие Зидана в ЧМ-2026 оказалось под серьезным вопросом. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. На групповом этапе сборной Алжира предстоят матчи против Аргентины, Австрии и Иордании.