В матче 35-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» выиграл у «Милана» со счетом 2:0.
Открыл счет в этой игре Доменико Берарди на 5-й минуте, а удвоил преимущество команды Арман Лорьенте на 47-й минуте.
Отметим, что на 24-й минуте «Милан» остался в меньшинстве из-за удаления Фикайо Томори.
Результат матча
СассуолоСассуоло2:0МиланМилан
1:0 Доменико Берарди 5' 2:0 Арман Лорьенте 47'
Сассуоло: Стефано Турати, Себастьян Валюкевич, Джей Идзес (Woyo Coulibaly 40'), Тарик Мухаремович, Улиссес Гарсия, Неманья Матич (Лука Липани 46'), Кристиан Торстведт, Доменико Берарди (Кристиан Вольпато 59'), Арман Лорьенте (Андреа Пинамонти 84'), Исмаэль Коне, M'Bala Nzola (Алиу Фадера 84')
Милан: Мик Меньян, Первис Эступинан, Алексис Салемакерс (Сантьяго Хименес 59'), Страхиня Павлович, Фикайо Томори, Кристофер Нкунку (Закари Атекаме 46'), Адриен Рабьо, Юссуф Фофана (Кристиан Пулишич 59'), Маттео Габбиа, Рафаэл Леау (Рубен Лофтус-Чик 59'), Ардон Ясари (Самуэле Риччи 66')
Жёлтые карточки: Неманья Матич 38', Улиссес Гарсия 57', Кристиан Вольпато 89', Алиу Фадера 90+4' — Фикайо Томори 9', Самуэле Риччи 71', Рубен Лофтус-Чик 77'
Красная карточка: Фикайо Томори 24' (Милан)
В активе «Сассуоло» стало 49 очков. Команда идет девятой в турнирной таблице. «Милан» с 67 баллами — третий.