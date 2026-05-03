Главный тренер «Баварии» Венсан Компани оценил игру своей команды в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги против «Хайденхайма» (3:3).

«Всё дело в нашем настрое и вере в себя. Разумеется, мы могли сыграть гораздо лучше, но не нужно забывать и о том, что парни сделали всё, чтобы избежать поражения.

Нужно сохранить эту мотивацию и для нашей следующей игры. Всё остальное — лишь детали, над которыми нам нужно поработать. "Хайденхайм" отчаянно боролся, грамотно оборонялся. В начале матча мы играли не в полную силу, соперник смог извлечь из этого выгоду», — приводит слова Компани официальный сайт мюнхенского клуба.

«Бавария» уже гарантировала себе 1-е место в нынешнем сезоне Бундеслиги. Мюнхенцы набрали 83 очка за 32 тура. В следующей встрече команда сыграет против ПСЖ 6-го мая в Лиге чемпионов.