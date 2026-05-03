Полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура прокомментировал победу своей команды над «Пари НН» (2:0) в матче 28-го тура РПЛ.

Эгаш Касинтура globallookpress.com

«Мы понимали, что будет непростая игра, потому что соперник борется за выживание. Хотели порадовать своих болельщиков. К счастью, нам это удалось.

После первого тайма стали играть чуть плотнее, и появились моменты. Хотя в первой половине могли забить минимум один гол. Думаю, мы находимся на правильном пути. Нужно готовиться к заключительным матчам», — цитирует Касинтуру «Матч ТВ».

«Ахмат» с 35 очками занимает девятое место в турнирной таблице.