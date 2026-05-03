«Барселона» проявила интерес к покупке левого защитника Марка Кукурельи у «Челси», но не согласилась с предложенной ценой. Об этом рассказал журналист Валентин Фурлан.

По данным источника, каталонский клуб рассматривает возможность приобретения Кайо Энрике, который сейчас выступает за «Монако». «Монако» оценивает трансфер 28-летнего футболиста в 15 миллионов евро. Кроме того, «Барселона» следит за Алехандро Гримальдо, который играет на левом фланге обороны за «Байер».

В текущем сезоне Кайо Энрике провел 34 матча во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. Его контракт с «Монако» действует до лета 2027 года.