Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов высказался о поражении от «Сочи» (1:3).

«Удивил один футболист. Который похоронил нас. Так бывает. У них достаточно квалифицированная команда. Надо просто спросить рецепт: что он делал сегодня, чем питался. Мы тоже будем пользоваться такими нюансами.

Удачная концовка? Когда команда ведет 3:1 и отдает мяч, то это нормально. Важен результат. Мы, к сожалению, проиграли», — цитирует Ахметзянова «Матч ТВ».

После 28 туров «Сочи» заработал 21 очко и находится на последнем, 16-м месте в турнирной таблице. «Оренбург», имея в активе 26 очков, занимает 13-ю позицию.