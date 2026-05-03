Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов высказался о поражении от «Сочи» (1:3).

globallookpress.com

«Удивил один футболист.  Который похоронил нас.  Так бывает.  У них достаточно квалифицированная команда.  Надо просто спросить рецепт: что он делал сегодня, чем питался.  Мы тоже будем пользоваться такими нюансами.

Удачная концовка?  Когда команда ведет 3:1 и отдает мяч, то это нормально.  Важен результат.  Мы, к сожалению, проиграли», — цитирует Ахметзянова «Матч ТВ».

После 28 туров «Сочи» заработал 21 очко и находится на последнем, 16-м месте в турнирной таблице.  «Оренбург», имея в активе 26 очков, занимает 13-ю позицию.