Руководство «Ромы» рассматривает возможность полноценного выкупа контракта нидерландского нападающего Дониэлла Малена у «Астон Виллы».

Как сообщает Voetbal International, римский клуб намерен активировать опцию выкупа 27-летнего футболиста, которая оценивается в 25 миллионов евро. Мален перебрался в «Рому» в зимнее трансферное окно на правах аренды и сумел быстро стать одним из ключевых игроков атакующей линии команды.

Ранее форвард выступал за дортмундскую «Боруссию» и нидерландский «ПСВ».

В нынешнем сезоне Серии А Мален провел 14 матчей за «Рому», в которых отметился 11 забитыми мячами и одной результативной передачей.