Александр Клюев, агент форварда «Локомотива» Николая Комличенко, высказался о состоянии здоровья футболиста после матча 28-го тура РПЛ против «Динамо». Встреча закончилась со счетом 1:1.

«Николай сделал после игры МРТ: мениск цел, крестообразная связка тоже цела. У Комличенко повреждение боковой связки колена. Более точную информацию по срокам восстановления футболиста могут сказать только клубные врачи», — сказал Клюев «СЭ».

В нынешнем сезоне Комличенко сыграл 36 встреч во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал пять ассистов.

После 28 матчей «Локомотив» набрал 50 очков и идет третьим в таблице РПЛ.