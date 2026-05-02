Главный тренер «Рубина» Франк Артига поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура РПЛ против «Балтики».

«Крайне важно будет полностью выложиться во всех аспектах. Мы знаем, что "Балтика" отлично действует в единоборствах. Это цепкая команда. Надеюсь, мы хорошо подготовились. Понимаем, что "Балтика" — особенный соперник. Их стиль отличается от других команд.

Даку с капитанской повязкой в отсутствии Вуячича? Это решение команды. И это решение было принято довольно давно.

Качество поля? Газон нормальный. Я обратился к главному тренеру соперника с просьбой полить газон. Но, видимо, такой возможности нет», — цитирует Артигу «Матч ТВ».

Матч начнется в 16:30 по Москве.