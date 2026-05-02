Главный тренер «Рубина» Франк Артига поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура РПЛ против «Балтики».

Франк Артига globallookpress.com

«Крайне важно будет полностью выложиться во всех аспектах.  Мы знаем, что "Балтика" отлично действует в единоборствах.  Это цепкая команда.  Надеюсь, мы хорошо подготовились.  Понимаем, что "Балтика" — особенный соперник.  Их стиль отличается от других команд.

Даку с капитанской повязкой в отсутствии Вуячича?  Это решение команды.  И это решение было принято довольно давно.

Качество поля?  Газон нормальный.  Я обратился к главному тренеру соперника с просьбой полить газон.  Но, видимо, такой возможности нет», — цитирует Артигу «Матч ТВ».

Матч начнется в 16:30 по Москве.