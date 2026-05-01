Полузащитник московского «Локомотива» Артем Карпукас прокомментировал ничью в матче с «Динамо» (1:1).

«По игре, мне кажется, заслуживали победу. Но весной что‑то не везет. Не можем забить свои моменты и выиграть матч. Просто неправильно распоряжались мячом, где‑то торопились.

Мой гол? Могли сразу и второй забить. А так просто была радость, надо было продолжать матч», — приводит слова Карпукаса «Матч ТВ».

«Локомотив» набрал 50 баллов и закрепился на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» (39) — восьмое.