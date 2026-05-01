Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери отреагировал на результат первой встречи 1/2 финала Лиги Европы с «Ноттингем Форест». Его подопечные уступили в гостях со счетом 0:1.

«Сейчас мы должны с оптимизмом смотреть на ту атмосферу, которую сможем создать на "Вилла Парк" вместе с нашими болельщиками, и провести матч, получая удовольствие. Нужно наслаждаться тем моментом, в котором мы находимся — полуфиналом и шансом, который у нас будет на следующей неделе. Конечно, если мы не выиграем матч, значит, мы не заслужили выйти в финал.

Я мотивирован, воодушевлён и нахожусь в хорошем балансе перед ответной игрой дома, где мы постараемся придерживаться нашего плана», — цитирует специалиста сайт «Астон Виллы».

Ответная игра пройдет 7 мая в Бирмингеме.