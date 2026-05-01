Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от предстоящего матча 35-го тура АПЛ против «Астон Виллы».

«Я уже видел вас по телевизору (обращается к журналисту Майклу Бриджу), но говорю это не для полемики. Слышал, будто для нас уже невозможно сохранение места в АПЛ, все говорят, что мы все в слезах и уже вылетели. Ещё нет.

Мы должны умирать на поле. Даже если мы и проиграем, перед этим мы всё равно будем сражаться. У нас на два очка меньше, чем у "Вест Хэма", но их тоже ждёт непростой матч. Это не лучший момент для нас, нам очень тяжело. Но только неудачники жалуются и мыслят негативно. Я не хочу, чтобы люди вокруг меня плакали и считали иначе.

Самое важное сейчас — это заглушить наш внутренний голос, это касается игроков, сотрудников клуба и болельщиков. Этот голос порождает негативные мысли и говорит, что нам не везёт, у нас слишком много травм, мы потеряли Хави Симонса, который в последних двух играх был одним из наших лучших и важнейших футболистов. Будто бы наш медицинский персонал недостаточно квалифицирован, поле стадиона и тренировочная база находятся в плохом состоянии, невозможно выиграть две или три игры подряд, потому что мы не одержали много побед в 2026 году. Это всё чушь, потому что я хочу сосредоточиться на нас самих и на мастерстве наших игроков.

Нам предстоит сыграть против одной из лучших команд Премьер-лиги на данный момент. Я очень уважаю (Унаи) Эмери как тренера, но, если "Тоттенхэм" выиграет на "Вилла Парк", это не будет чудом. Возможно, мы проиграем, но у нас есть всё необходимое, чтобы выиграть этот матч, и это не чудо. Мы должны сохранять позитивный настрой и быть сильными, потому что работаем в большом клубе», — приводит слова Де Дзерби Sky Sports.

Матч между «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом» состоится 3-го мая в 21:00 мск.

После 34-х туров «шпоры» занимают 18-е место в таблице АПЛ с 34 очками в активе, отставая от 17-й строчки на 2 балла. «Астон Вилла» — на 5-й позиции (58).