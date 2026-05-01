Футболист «Локомотива» Зелимхан Бакаев высказался по итогам матча против «Динамо» (1:1).

«Оценивать сезон надо тогда, когда он закончится. Сейчас нужно выполнить ту задачу, которая есть. Много фолов? Нам нужно было не уступать в борьбе. Это наш стиль, из‑за этого и карточки. Надеюсь, судьи будут давать играть и бороться. Судья сегодня хорошо отсудил, мне нравится.

Я только в добавленное время понял, что мы в меньшинстве играем. В какой‑то момент оборачиваюсь и понимаю, что Коля сидит на скамейке.

Пропущенный гол? Что мог Антон Митрюшкин сделать там. К нему вообще вопросов нет, вратари свои работу делают. Я благодарен им сильно», — цитирует Бакаева «Матч ТВ».

«Локомотив» набрал 50 баллов и закрепился на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» (39) — восьмое.