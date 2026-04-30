Миланский «Интер» намерен сохранить Федерико Димарко на долгий срок. По информации Calciomercato, руководство клуба собирается воспользоваться пунктом автоматического продления контракта защитника, после чего предложить ему новое соглашение ещё на два сезона.

Таким образом, в стане нерадзурри рассчитывают, что 28-летний футболист останется в команде как минимум до лета 2030 года.

Димарко выступает за «Интер» с 2018 года. Текущий контракт игрока действует до конца июня 2027-го, однако клуб располагает возможностью продлить его ещё на один год.

В нынешнем сезоне итальянец в 43 матчах отметился семью забитыми мячами и 18 голевыми передачами.