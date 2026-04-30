Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Бояринцев высказался о борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

Денис Бояринцев

«Конечно, за "Краснодар"!  Команда симпатичная во всех отношениях.  Многие прогнозировали, что она сдуется после прошлогоднего чемпионства.  Ведь защитить титул сложнее, чем завоевать в первый раз.  Но "быки" не провалились, не насытились победами.  Наоборот, снова идут к своей цели.  Молодцы!

Игра поставлена, а главное, с характером порядок.  Последние матчи складываются тяжеловато.  Футбол натужный, без прежней легкости.  Что не мешает набирать очки.  Сначала с "Балтикой" сравняли счет в компенсированное время, потом две волевые победы подряд — над "Спартаком" и махачкалинским "Динамо".

Чувствуется, весной "Краснодару" не хватает скамейки.  У "Зенита" она подлиннее, да и календарь на финише попроще.  Сейчас это может стать решающим фактором», — цитирует Бояринцева «Спорт-Экспресс».

За три тура до конца сезона «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице и опережает второй «Зенит» на одно очко.