Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Бояринцев высказался о борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

Денис Бояринцев globallookpress.com

«Конечно, за "Краснодар"! Команда симпатичная во всех отношениях. Многие прогнозировали, что она сдуется после прошлогоднего чемпионства. Ведь защитить титул сложнее, чем завоевать в первый раз. Но "быки" не провалились, не насытились победами. Наоборот, снова идут к своей цели. Молодцы!

Игра поставлена, а главное, с характером порядок. Последние матчи складываются тяжеловато. Футбол натужный, без прежней легкости. Что не мешает набирать очки. Сначала с "Балтикой" сравняли счет в компенсированное время, потом две волевые победы подряд — над "Спартаком" и махачкалинским "Динамо".

Чувствуется, весной "Краснодару" не хватает скамейки. У "Зенита" она подлиннее, да и календарь на финише попроще. Сейчас это может стать решающим фактором», — цитирует Бояринцева «Спорт-Экспресс».

За три тура до конца сезона «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице и опережает второй «Зенит» на одно очко.