Экс-игрок сборной России Игорь Семшов высказался о работе Хуана Карлоса Карседо в «Спартаке». Специалист тренирует красно-белых с января 2026 года.

«Сейчас Карседо ищет основной и оптимальный состав, а также ту схему, с которой "Спартак" начнет следующий сезон. Карседо будут оценивать по следующему сезону, где будет ставиться большая задача — стать чемпионом», — цитирует Семшова «Матч ТВ».

Московский клуб с 48 очками идет четвертым в таблице РПЛ. «Спартак» 6 мая сыграет с ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России.