Экс-футболист Тьерри Анри высказался о победе «ПСЖ» над «Баварией» (5:4) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча состоялась 28 апреля в Париже.

«Недавно мы говорили о командах, которые не рискуют, игроках, которые не идут в обводки, командах, которые играют ради того, чтобы не проиграть, а не ради победы. Сегодня было много риска, так что, если вы сторонник оборонительного стиля игры, да, вы можете сойти с ума… Но мне всё равно!

Мы уже год или два жалуемся, что футбол скучный, но этот матч не был таким! Если отбросить профессиональный аспект — да, нам придётся кое-что проанализировать — мне понравился матч, и я думаю, что всем, кто смотрел матч дома, было интересно», — сказал Анри в эфире CBS.

Ответный матч состоится в Германии 6 мая.