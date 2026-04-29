Наставник московского ЦСКА Фабио Челестини отреагировал на слухи о своем возможном увольнении из столичного клуба.

Челестини тренирует красно-синих с лета 2025 года. В предстоящем матче РПЛ ЦСКА сыграет с «Зенитом».

«Я готов тренировать команду и выиграть в субботу. Для меня это глупый вопрос. Я не должен обращать внимания, это моя работа. Своей работой я кормлю своих детей.

Когда я подписываю контракт, я понимаю, что могу не закончить. Но я не могу с этими мыслями приходить на тренировки. Задавайте этот вопрос соответствующему человеку», — цитирует Челестини «Чемпионат».

ЦСКА идет на шестом месте в таблице РПЛ, набрав 45 очков.