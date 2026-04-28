Экс-футболист Владислав Радимов надеется, что форвард Мохамед Салах сыграет в товарищеском матче между сборными России и Египта. Встреча состоится 28 мая в Каире.

Ранее сообщалось, что Салах попал в лазарет и не поможет «Ливерпулю» до конца текущего сезона.

«Хотелось бы, чтобы Салах сыграл в матче со сборной России. Египет — качественная сборная. Должен быть полный стадион, там любят футбол. Сборная России давно не играла на выезде. Интересно проверить свои силы на фоне такого соперника.

Я был в Волгограде на матче сборной России — полный стадион, очень красиво это смотрится. Народ идет, это единение. В таких городах, как Волгоград и Калининград, интересно проводить матчи. Болельщики со всей страны могут приехать. Это и туризм, и посещение матчей», — цитирует Радимова «Матч ТВ».