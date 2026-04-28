Экс-футболист Владислав Радимов надеется, что форвард Мохамед Салах сыграет в товарищеском матче между сборными России и Египта.  Встреча состоится 28 мая в Каире.

Владислав Радимов
Владислав Радимов globallookpress.com

Ранее сообщалось, что Салах попал в лазарет и не поможет «Ливерпулю» до конца текущего сезона.

«Хотелось бы, чтобы Салах сыграл в матче со сборной России.  Египет — качественная сборная.  Должен быть полный стадион, там любят футбол.  Сборная России давно не играла на выезде.  Интересно проверить свои силы на фоне такого соперника.

Я был в Волгограде на матче сборной России — полный стадион, очень красиво это смотрится.  Народ идет, это единение.  В таких городах, как Волгоград и Калининград, интересно проводить матчи.  Болельщики со всей страны могут приехать.  Это и туризм, и посещение матчей», — цитирует Радимова «Матч ТВ».