Защитник ЦСКА Мойзес больше не сыграет в текущем сезоне РПЛ.

«Привет, ребята! К сожалению, я вынужден сообщить вам не очень хорошую новость. В этой заключительной части сезона из‑за травмы, полученной в субботнем матче, я не смогу помочь команде на поле. Я сосредоточусь на восстановлении и вернусь в следующем сезоне в полной боевой готовности. Я буду болеть за команду с трибун», — написал Мойзес на своей странице в социальной сети.

В текущем сезоне 31-летний Мойзес принял участие в 31 матче в составе ЦСКА, в которых забил два мяча и сделал три ассиста.

Напомним, что ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.