Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился ожиданиями от предстоящего матча с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Венсан Компани

«На мой взгляд, действующие чемпионы имеют полное право претендовать на то, чего они хотят.  Мы боремся за титул, который "ПСЖ" выиграл в прошлом году.  Они заслуживают всяческой похвалы.  Мы хотим того же, что и они.  Мы голодны до победы.  Завтра первый матч, ответный состоится в Мюнхене, и мы надеемся, что в ходе этих двух игр мы докажем, что мы лучше.

Осталось четыре команды.  Все четыре могут мечтать о титуле.  Что касается стиля игры, нас ждет невероятно напряженный матч.  Они могут помешать сопернику войти в свой ритм.  С "ПСЖ" это ощущается как надвигающаяся буря», — приводит слова Компани Bayern & Germany.

Матч «ПСЖ» — «Бавария» состоится во вторник, 28 апреля.  Начало игры — в 22:00 мск.