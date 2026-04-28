Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился ожиданиями от предстоящего матча с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

«На мой взгляд, действующие чемпионы имеют полное право претендовать на то, чего они хотят. Мы боремся за титул, который "ПСЖ" выиграл в прошлом году. Они заслуживают всяческой похвалы. Мы хотим того же, что и они. Мы голодны до победы. Завтра первый матч, ответный состоится в Мюнхене, и мы надеемся, что в ходе этих двух игр мы докажем, что мы лучше.

Осталось четыре команды. Все четыре могут мечтать о титуле. Что касается стиля игры, нас ждет невероятно напряженный матч. Они могут помешать сопернику войти в свой ритм. С "ПСЖ" это ощущается как надвигающаяся буря», — приводит слова Компани Bayern & Germany.

Матч «ПСЖ» — «Бавария» состоится во вторник, 28 апреля. Начало игры — в 22:00 мск.