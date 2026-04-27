Пресс-служба «Тоттенхэма» официально подтвердила тяжёлую травму полузащитника Хави Симонса — у игрока диагностирован разрыв крестообразных связок колена.

В клубе сообщили, что 23-летний нидерландец больше не появится на поле в текущем году и также пропустит чемпионат мира 2026 года. В ближайшее время футболисту предстоит операция, после которой он начнёт длительный курс восстановления.

Повреждение Симонс получил в матче чемпионата Англии против «Вулверхэмптона», который завершился победой «шпор» со счётом 1:0.

В нынешнем сезоне АПЛ полузащитник провёл 28 матчей за «Тоттенхэм», забил два мяча и отдал пять результативных передач.