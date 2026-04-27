Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард может возглавить «Бёрнли» после вылета команды из Премьер-лиги, сообщает Burnley Express.

45-летний специалист намерен вернуться к тренерской деятельности после паузы, которая длится с января 2025 года — тогда он покинул «Аль-Иттифак». Отмечается, что Джеррард открыт к возможному предложению от «Бёрнли».

В самом клубе пока не дают официальных комментариев и продолжают оценивать перспективы нынешнего главного тренера Скотта Паркера после неудачного сезона. Команда досрочно потеряла место в элите и вылетела в Чемпионшип.

Ранее Джеррард работал с «Рейнджерс» и «Астон Виллой». Также среди кандидатов на пост называют Крэйга Беллами, ранее входившего в тренерский штаб Венсана Компани.