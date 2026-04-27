Экс‑полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев считает, что его бывший клуб имеет отличные шансы завоевать в этом году бронзовые медали чемпионата России.

После гостевой победы над «Пари НН» в 27‑м туре у «красно‑белых» стало 48 очков. На третьей строчке располагается «Локомотив», имеющий на очко больше. Следующий матч «Спартак» проведёт 1 мая на выезде против «Крыльев Советов».

«Шансы на бронзу у "Спартака" сохраняются на протяжении всей весенней части сезона. Все команды теряют очки, и спартаковцы вроде постоянно подбираются к третьему месту. Правда, матч с "Краснодаром" не удалось выиграть. Но у "красно‑белых" календарь, мне кажется, лучше, комфортнее, чем у конкурентов. И очень неплохие шансы на бронзовые медали. Все будет зависеть от того, кто как проведёт финишный отрезок.

Понятно, что "Спартак" ассоциирует себя только с самыми высокими местами, но надо с чего‑то начать, чтобы дальше двигаться. Если бы "красно‑белые" взяли бронзу, это стало бы хорошим моментом в психологическом плане. Особенно для ребят, которые большими победами ещё не искушены.

Кто‑то говорит, что еврокубков сейчас у нас нет и, мол, поэтому и смысла цепляться за тройку нет. Но спортивная борьба в любом случае подразумевает сражение за какие‑то цели. И эта медаль все равно в копилочку, приятно будет оглянуться на прошлое и вспомнить» — сказал Бояринцев «Матч ТВ».