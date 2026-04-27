Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри оценил игру нападающего Рафаэла Леау в матче 34-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса», который завершился вничью 0:0.

«Я считаю, что Рафаэл провел отличный матч. Это было одно из его лучших выступлений в текущем сезоне. Хотя от такого игрока не всегда можно ожидать стабильной игры, он всегда готов проявить себя в нужный момент. Леау помог команде в обороне и продемонстрировал боевой настрой», — цитирует Аллегри Football Italia, ссылаясь на DAZN Italia.

В текущем сезоне Рафаэл Леау принял участие в 28 матчах во всех турнирах за «Милан». На его счету десять голов и три результативные передачи.