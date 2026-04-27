Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил о том, что он не сможет выйти на поле в этом сезоне, так как его восстановление после травмы изрядно затянулось.

Игорь Акинфеев globallookpress.com

«Что касается наших футбольных дел.  Для меня этот сезон точно завершен.  К сожалению, продолжаю бороться с воспалением.  Процесс болезненный, с ежедневной температурой и прочими проблемами.  Заранее облегчу работу экспертам: карьеру я не завершаю и сделаю все, чтобы вылечиться, восстановиться и набрать форму к новому сезону.

Но у нас есть еще этот сезон, домашние матчи с "Зенитом" и "Локомотивом" и, конечно, дерби и возможность выйти в финал Кубка.  Давайте жить этой идеей, давайте поддержим всех игроков и тренеров.  Я понимаю работу СМИ, которые звонят с утра до вечера экспертам, но хочу обратиться к болельщикам: перепечатывать, обсуждать разный бред — нам это не поможет.  Я чуть с ума не сошел на больничном, с утра до вечера натыкаясь на одни и те же вопросы по кругу.

Я, как капитан команды, прошу болельщиков сплотиться вокруг ребят.  Всем тяжело, все переживают, но сейчас нам нужно немного общей энергии и поддержки.  Давайте не будем сваливаться в эту яму обсуждений.  С такой головой и состоянием ничего не исправить.  Нам надо сделать все, чтобы достойно завершить сезон — матчи и шансы для этого еще есть.  И потом уже сесть и посмотреть, на что наработали и как жить дальше.», — написал Акинфеев в телеграм-канале.

Последний раз 40-летний голкипер появлялся на футбольном поле 4 апреля в матче 23-го тура чемпионата России против «Акрона» (2:1).  Сейчас первым номером армейцев является Владислав Тороп.