Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль превзошёл бывшего форварда «Реала» Криштиану Роналду по количеству наград лучшему игроку месяца в Ла Лиге.

Ламин Ямаль globallookpress.com

В апреле 18-летний испанец в четвёртый раз в карьере был признан лучшим игроком месяца в чемпионате Испании. У Роналду за время выступлений в Ла Лиге таких наград было три.

Ямаль получал этот приз в сентябре 2024 года, затем в ноябре и декабре 2025 года, а также в апреле 2026 года. Роналду становился лучшим игроком месяца в ноябре 2013-го, мае 2015-го и мае 2017-го.

23 апреля стало известно о травме задней поверхности бедра у Ямаля, из-за которой он пропустит оставшуюся часть сезона-2025/26.