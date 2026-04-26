В матче 32-го тура чемпионата Испании «Эльче» на выезде победил «Овьедо» со счетом 2:1.
Открыли счет в этой игре гости на 6-й минуте усилиями Педро Бигаса, а на 16-й минуте Гонсало Вильяр смог удвоить преимущество «Эльче».
Хозяева ответили на это только точным ударом Ильяса Чаиры на 76-й минуте.
Результат матча
ОвьедоОвьедо1:2ЭльчеЭльче
0:1 Педро Бигас 6' 0:2 Гонсало Вильяр 16' 1:2 Ильяс Чайра 76'
Овьедо: Аарон Эскандель, Начо Видаль, Давид Костас, Давид Карму (Хави Лопес 65'), Рахим Альхассан (Санти Касорла 58'), Кваси Сибо, Николас Фонсека (Сантьяго Коломбатто 75'), Альберто Рейна, Хессем Хассан (Тьяго Борбас 58'), Ильяс Чайра, Федерико Виньяс
Эльче: Матиас Дитуро, Альваро Родригес, Адрия Педроса (Лео Петро 82'), Педро Бигас, Давид Аффенгрубер, Буба Сангаре (Виктор Чуст 82'), Эктор Форт (Тете Моренте 62'), Марк Агуадо (Херман Валера 69'), Гонсало Вильяр, Алейкс Фебас, Андре Силва (Джон Дональд 69')
Жёлтая карточка: Николас Фонсека 63' (Овьедо)
Красная карточка: Херман Валера 90+5' (Эльче)
«Эльче» с 38 очками занимает 13-е место в турнирной таблице Примеры, «Овьедо» (28) — последний.