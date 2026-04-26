В матче МЛС «Интер Майами» на своём поле сыграл вничью с «Нью-Инглэнд Революшн» — 1:1. Встреча прошла в Майами и завершилась обменом голами во втором тайме.
Счёт был открыт на 56-й минуте — отличился испанский полузащитник Карлес Хиль. Вскоре хозяева отыгрались: мяч забил аргентинский нападающий Херман Бертераме.
Лидеры «Интер Майами» — Лионель Месси, Луис Суарес и Родриго Де Пауль — не отметились результативными действиями.
«Интер Майами» продлил серию без поражений в чемпионате до девяти матчей, а «Нью-Инглэнд Революшн» прервал свою победную серию, которая насчитывала четыре игры.
«Интер Майами» занимает второе место в Восточной конференции с 19 очками. «Нью-Инглэнд Революшн» идёт третьим, имея 16 баллов.
Результат матча
Интер МайамиМайами1:1Нью-Инглэнд РеволюшнФоксборо
0:1 Карлес Хиль 57' 1:1 Херман Бертераме 76'
Интер Майами: Дейн Сент-Клэр, Дэвид Очоа (Preston Plambeck 69'), Гонсало Лухан (Айан Фрай 69'), Максимилиано Фалькон, Микаэл, Факундо Мура (Ezequiel Abadia-Reda 76'), Ноа Аллен (Тадео Альенде 46'), Родриго Де Пауль, Лионель Месси, Луис Суарес, Херман Бертераме
Нью-Инглэнд Революшн: Мэтт Тёрнер, Пейтон Миллер, Уилл Сэндс, Илай Фейнгольд (Luca Langoni 46'), Карлес Хиль, Альхассан Юсуф (Диего Фагундес 89'), Бруклин Рейнес, Мамаду Фофана, Дор Тургеман (Таннер Бисон 86'), Гриффин Йоу (Джексон Юэил 71'), Ethan Kohler
Жёлтые карточки: Тадео Альенде 59' (Интер Майами), Дэвид Очоа 68' (Интер Майами)