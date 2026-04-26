В матче МЛС «Интер Майами» на своём поле сыграл вничью с «Нью-Инглэнд Революшн» — 1:1. Встреча прошла в Майами и завершилась обменом голами во втором тайме.

Счёт был открыт на 56-й минуте — отличился испанский полузащитник Карлес Хиль. Вскоре хозяева отыгрались: мяч забил аргентинский нападающий Херман Бертераме.

Лидеры «Интер Майами» — Лионель Месси, Луис Суарес и Родриго Де Пауль — не отметились результативными действиями.

«Интер Майами» продлил серию без поражений в чемпионате до девяти матчей, а «Нью-Инглэнд Революшн» прервал свою победную серию, которая насчитывала четыре игры.

«Интер Майами» занимает второе место в Восточной конференции с 19 очками. «Нью-Инглэнд Революшн» идёт третьим, имея 16 баллов.

Результат матча Интер Майами Майами 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Фоксборо 0:1 Карлес Хиль 57' 1:1 Херман Бертераме 76' Интер Майами: Дейн Сент-Клэр, Дэвид Очоа ( Preston Plambeck 69' ), Гонсало Лухан ( Айан Фрай 69' ), Максимилиано Фалькон, Микаэл, Факундо Мура ( Ezequiel Abadia-Reda 76' ), Ноа Аллен ( Тадео Альенде 46' ), Родриго Де Пауль, Лионель Месси, Луис Суарес, Херман Бертераме Нью-Инглэнд Революшн: Мэтт Тёрнер, Пейтон Миллер, Уилл Сэндс, Илай Фейнгольд ( Luca Langoni 46' ), Карлес Хиль, Альхассан Юсуф ( Диего Фагундес 89' ), Бруклин Рейнес, Мамаду Фофана, Дор Тургеман ( Таннер Бисон 86' ), Гриффин Йоу ( Джексон Юэил 71' ), Ethan Kohler Жёлтые карточки: Тадео Альенде 59' (Интер Майами), Дэвид Очоа 68' (Интер Майами)