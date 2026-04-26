В матче 31-го тура турецкой Суперлиги «Галатасарай» в родных стенах разгромил «Фенербахче» со счетом 3:0.
Открыл счет в этой игре Виктор Осимхен на 40-й минуте, удвоил преимущество хозяев Барыш Йылмаз с пенальти на 67-й минуте, а точку поставил Лукас Торрейра на 83-й минуте.
ГалатасарайСтамбул2:0ФенербахчеСтамбул
1:0 Виктор Осимхен 40' 2:0 Baris Alper Yilmaz 67' пен.
Галатасарай: Угурджан Чакыр, Давинсон Санчес, Абдюлькерим Бардакджи, Исмаил Якобс (Мауро Икарди 82'), Роланд Шаллаи, Лукас Торрейра, Марио Лемина (Эрен Эврен Эльмалы 82'), Лерой Зане, Юнус Акгюн (Ноа Ланг 68'), Виктор Осимхен, Baris Alper Yilmaz (Илкай Гюндоган 82')
Фенербахче: Эдерсон, Арчи Браун, Джейден Остерволде, Милан Шкриньяр, Нелсон Семеду, Керем Актюркоглу (Исмаиль Юксек 66'), Талиска, Маттео Гюэндузи, Н’Голо Канте, Шериф Сидики, Нене Доргелес (Энтони Мусаба 71')
Жёлтые карточки: Угурджан Чакыр 6', Юнус Акгюн 41', Baris Alper Yilmaz 68' — Джейден Остерволде 6', Арчи Браун 23', Эдерсон 23'
Красная карточка: Эдерсон 62' (Фенербахче)
Победа позволила «Галатасараю» набрать 74 балла и закрепиться на первом месте в турнирной таблице. «Фенербахче» с 67 очками идет вторым. Командам осталось сыграть три тура, в которых «Галатасараю» достаточно выиграть один матч для чемпионства.