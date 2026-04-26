В матче 31-го тура турецкой Суперлиги «Галатасарай» в родных стенах разгромил «Фенербахче» со счетом 3:0.

Открыл счет в этой игре Виктор Осимхен на 40-й минуте, удвоил преимущество хозяев Барыш Йылмаз с пенальти на 67-й минуте, а точку поставил Лукас Торрейра на 83-й минуте.

Результат матча Галатасарай Стамбул 2:0 Фенербахче Стамбул 1:0 Виктор Осимхен 40' 2:0 Baris Alper Yilmaz 67' пен. Галатасарай: Угурджан Чакыр, Давинсон Санчес, Абдюлькерим Бардакджи, Исмаил Якобс ( Мауро Икарди 82' ), Роланд Шаллаи, Лукас Торрейра, Марио Лемина ( Эрен Эврен Эльмалы 82' ), Лерой Зане, Юнус Акгюн ( Ноа Ланг 68' ), Виктор Осимхен, Baris Alper Yilmaz ( Илкай Гюндоган 82' ) Фенербахче: Эдерсон, Арчи Браун, Джейден Остерволде, Милан Шкриньяр, Нелсон Семеду, Керем Актюркоглу ( Исмаиль Юксек 66' ), Талиска, Маттео Гюэндузи, Н’Голо Канте, Шериф Сидики, Нене Доргелес ( Энтони Мусаба 71' ) Жёлтые карточки: Угурджан Чакыр 6', Юнус Акгюн 41', Baris Alper Yilmaz 68' — Джейден Остерволде 6', Арчи Браун 23', Эдерсон 23' Красная карточка: Эдерсон 62' (Фенербахче)

Статистика матча 4 Удары в створ 1 7 Удары мимо 2 57 Владение мячом 43 3 Угловые удары 4 2 Офсайды 1 12 Фолы 12

Победа позволила «Галатасараю» набрать 74 балла и закрепиться на первом месте в турнирной таблице. «Фенербахче» с 67 очками идет вторым. Командам осталось сыграть три тура, в которых «Галатасараю» достаточно выиграть один матч для чемпионства.