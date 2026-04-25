«Фулхэм» на своем поле обыграл «Астон Виллу» в матче 34-го тура АПЛ — 1:0.
Единственный гол в матче забил Райан Сессеньон на 43-й минуте матча.
Результат матча
ФулхэмЛондон1:0Астон ВиллаБирмингем
1:0 Райан Сесеньон 43'
Фулхэм: Бернд Лено, Тимоти Кастань, Йоаким Андерсен, Кэлвин Бейсси, Райан Сесеньон (Энтони Робинсон 81'), Саша Лукич, Сандер Берге, Гарри Уилсон, Эмиль Смит-Роу (Оскар Бобб 76'), Самуэль Чуквезе (Джошуа Кинг 76'), Рауль Хименес (Родриго Мунис 66')
Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Ламаре Богард (Леон Бэйли 74'), Лука Динь, Пау Торрес, Эзри Конса, Эмилиано Буэндия (Росс Баркли 74'), Джон МакГинн (Дуглас Луис 74'), Юри Тилеманс (Джейдон Санчо 74'), Мэтти Кэш, Олли Уоткинс (Тэмми Абрахам 81'), Морган Роджерс
Жёлтые карточки: Тимоти Кастань 46' — Пау Торрес 49'
«Дачники» поднялись на 10-е место в турнирной таблице, набрав 48 очков. «Вилланы» с 58 баллами остались на четвертой строчке в АПЛ.