Наставник «Зенита» Сергей Семак отреагировал на результат матча 26-го тура РПЛ с «Локомотивом».  Встреча в Санкт-Петербурге закончилась со счетом 0:0.

Сергей Семак globallookpress.com

В ближайшей игре сине-бело-голубые 26 апреля примут «Ахмат».

«Нам нужно сделать всё, что в наших силах.  Даже если бы мы выиграли у "Локомотива", всё равно нужно было бы побеждать в оставшихся играх.  К сожалению, не так активно сыграли в атаке.

Результат матча справедлив. "Локомотив" хорошо сыграл в обороне, мы плохо сыграли в атаке.  Нужно продолжать работать.  Никакой паники нет», — цитирует специалиста «Чемпионат».

«Зенит» идет вторым в таблице РПЛ, набрав 56 очков.