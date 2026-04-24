Полузащитник «Астон Виллы» Джейдон Санчо, контракт которого принадлежит «Манчестер Юнайтед», намерен в ближайшее лето вернуться в дортмундскую «Боруссию».

Как сообщает Sky Sports, 26-летний англичанин рассматривает вариант перехода в немецкий клуб на правах свободного агента. Именно в Дортмунде футболист демонстрировал свой лучший уровень игры.

Его действующее соглашение с «Манчестер Юнайтед» истекает по завершении текущего сезона. При этом «Астон Вилла», где Санчо выступает на правах аренды, не собирается выкупать игрока.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Санчо принял участие в 20 матчах за «Астон Виллу» и записал на свой счёт две результативные передачи.