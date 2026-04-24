Итальянский «Милан» пока не собирается продлевать контракт с атакующим полузащитником Кристианом Пулишичем.

По данным авторитетной La Gazzetta dello Sport, руководство «россонери» недовольно игрой американца в последнее время. На протяжении четырёх месяцев Пулишич не может поразить ворота соперников, хотя начало сезона провёл очень результативно.

Контракт 27‑летнего хавбека с «Миланом» истекает в 2027 году. Всего в этом сезоне он провёл 30 матчей, забил в них 10 голов и отдал 3 результативные передачи. На Transfermarkt Пулишича сейчас оценивают в 50 млн евро.