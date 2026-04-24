Эртугрул Доган, президент футбольного клуба «Трабзонспор», объявил о планах приобрести минимум двух новых игроков в летнее трансферное окно.
«На данный момент мы оформили два трансфера. В ближайшие дни будут новые. Наши переговоры продолжаются. Я не буду называть имен, но надеюсь, что мы продолжим дорабатывать эти соглашения одно за другим в ближайшем будущем», — цитирует Догана NTV Spor.
Согласно информации, опубликованной турецкими медиа, среди потенциальных новичков значатся украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский и 17-летний турецкий вингер молодежной команды «Кельна» Тьерри Карадениз.