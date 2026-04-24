Наставник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа похвалил игру английского защитника Трента Александера-Арнольда.

«Он показывает великолепный уровень игры. Сейчас он заслуживает того, чтобы выходить на поле. Когда Трент не выходил на поле, то его хорошо заменял Карвахаль», — сказал Арбелоа пресс-службе мадридского клуба.

В нынешнем сезоне Александер-Арнольд провёл в Примере в составе «королевского клуба» 16 матчей, в которых сделал четыре голевые передачи.

24 апреля «Реал» в Ла Лиге встретится в гостях с «Бетисом».