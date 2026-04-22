Экс-игрок сборной СССР Евгений Ловчев высказался о чемпионской гонке в РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Глобального преимущества в чемпионской гонке в последних турах нет ни у кого. Тем более сейчас все команды внизу, как "Сочи", "Пари НН", начали цеплять очки. Понятно, что в гонке остались только "Зенит" и "Краснодар". Дело в том, что у петербуржцев есть запас, им есть куда прибавить, а "Краснодар" уперся в потолок. Как говорил Николай Старостин, команда играет не в силу своих игроков. Вот это как раз про "Зенит", они играют не всегда идеально, но свои очки забирают, и это главное. Где‑то очки вырывают, а с "Оренбургом", например, теряют, но "Зенит" еще может прибавить, а вот "Краснодар" играет в максимальную силу своих игроков», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 55 очков. «Краснодар» (54) — второй.